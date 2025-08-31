"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق بتقلبات جوية حادة: أمطار غزيرة وصواعق ورياح نشطة حتى مساء اليوم

في تنبيهات جوية جديدة، حذر المركز الوطني للأرصاد من تقلبات مناخية تشمل تسع مناطق في المملكة، متوقعًا أن تؤثر على مدى الرؤية الأفقية وتؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في عدد من المواقع. وتهدف هذه التنبيهات إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز السلامة العامة للمواطنين والمقيمين.
ففي منطقة الرياض، شملت التنبيهات العاصمة الرياض وعدداً من المحافظات مثل الدلم، المزاحمية، الخرج، حوطة بني تميم، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الدرعية، رماح، وضرما، حيث يُتوقع هبوب رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، وتصل سرعتها ما بين 40 إلى 49 كم/ساعة، تبدأ الحالة من الساعة 11 صباحًا حتى الثامنة مساءً.
وفي المنطقة الشرقية، تشمل التنبيهات كلاً من الأحساء، بقيق، النعيرية، قرية العليا، الجبيل، الدمام، القطيف، حفر الباطن، والخفجي، مع توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية إلى مدى يتراوح بين 3 إلى 5 كم، وذلك ما بين الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً.
أما منطقة المدينة المنورة، فقد شملت التنبيهات محافظات بدر، وادي الفرع، المدينة المنورة، الرايس، وينبع، مع توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، مع سرعة رياح تصل إلى 49 كم/ساعة، تبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى الثامنة مساءً.
وفي منطقة نجران، تمت الإشارة إلى محافظة شرورة، بدر الجنوب، حبونا، ثار، خباش، ويدمة، حيث يُتوقع هطول أمطار خفيفة يصحبها نشاط في الرياح، مع تدنٍ في الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، تبدأ الحالة عند الساعة 1 ظهرًا وتنتهي في التاسعة مساءً.
أما منطقة جازان، فتعد الأكثر تأثرًا في التنبيهات الصادرة، حيث تنوعت ما بين تنبيه أحمر وبرتقالي، وشملت محافظات الحرث، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، وأبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، صبيا، صامطة، بيش، فرسان، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وصواعق رعدية، وجريان السيول، إضافة إلى تساقط البرد، وذلك ابتداءً من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 9 مساءً.
أما منطقة تبوك، فشملت التنبيهات محافظات الوجه، أملج، البُلح، حقل، ضباء، ونيوم شرما، حيث يُتوقع نشاط في الرياح يؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية، بسرعة رياح تتراوح بين 40 إلى 49 كم/ساعة، تبدأ الحالة من الساعة 10 صباحًا حتى السابعة مساءً.
وتشمل تنبيهات منطقة مكة المكرمة محافظة جدة فقط، مع توقعات بهبوب رياح نشطة تصل سرعتها إلى 49 كم/ساعة، تتسبب في تدني الرؤية، تبدأ الحالة من الساعة 9 صباحًا وتنتهي عند الساعة 7 مساءً.
أما منطقة الباحة، فقد تم التنبيه فيها على محافظات الباحة وبلجرشي والمندق، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، مع جريان السيول وتدني الرؤية، تبدأ من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 9 مساءً.
وفي منطقة عسير، شملت التنبيهات أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة، بهطول أمطار متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح، وصواعق رعدية، تبدأ الحالة من الساعة 2 ظهرًا وتنتهي عند التاسعة مساءً.