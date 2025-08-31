"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق بتقلبات جوية حادة: أمطار غزيرة وصواعق ورياح نشطة حتى مساء اليوم

أما منطقة جازان، فتعد الأكثر تأثرًا في التنبيهات الصادرة، حيث تنوعت ما بين تنبيه أحمر وبرتقالي، وشملت محافظات الحرث، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، وأبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، صبيا، صامطة، بيش، فرسان، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وصواعق رعدية، وجريان السيول، إضافة إلى تساقط البرد، وذلك ابتداءً من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 9 مساءً.