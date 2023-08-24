برنامج "الرياض الخضراء" يصل حي الغدير ضمن مشروعات تشجير الأحياء السكنية

استمرارًا لأعمال تشجير الأحياء السكنية، أعلن برنامج "الرياض الخضراء" عن بدء أعمال تشجير حي الغدير، سادس الأحياء السكنية التي يتم تشجيرها، بعد أحياء العزيزية والنسيم والجزيرة والعريجاء وقرطبة، ضمن خطة البرنامج الشاملة لتشجير 120 حيًا بمدينة الرياض.
وتفصيلاً، تبدأ أعمال التشجير في حي الغدير يوم الخميس الموافق 8 صفر 1445، 24 أغسطس 2023، حيث يشهد الحي زراعة 46,500 ألف شجرة وشجيرة، وتنفيذ 7 حدائق حي، وتشجير 4 مدارس و13 مسجدًا، ومنشأة صحية، إضافة إلى 4 أراضٍ فضاء، و28 كم من الشوارع والممرات.
ويصاحب أعمال تشجير حي الغدير، معرض وفعاليات مصاحبة تهدف إلى توعية سكان الحي ببدء أعمال البنية التحتية والتشجير، وتعريفهم بمراحل ومدة المشروع، إضافةً إلى الاطلاع على التصوّر المستقبلي للحي بعد اكتمال أعمال التشجير. ومن المقرر ان تبدأ الفعالية والمعرض المصاحب في حي الغدير خلال الفترة بين 24 أغسطس – 2 سبتمبر 2023م، وينطلق بعدها إلى حي النخيل.
يُشار إلى أن برنامج "الرياض الخضراء" أحد مشروعات الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله-، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله-، ويُسهم بشكل كبير في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة.
ويستهدف برنامج الرياض الخضراء زراعة 7.5 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفًا عمّا هو عليه الآن.