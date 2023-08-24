برنامج "الرياض الخضراء" يصل حي الغدير ضمن مشروعات تشجير الأحياء السكنية

وتفصيلاً، تبدأ أعمال التشجير في حي الغدير يوم الخميس الموافق 8 صفر 1445، 24 أغسطس 2023، حيث يشهد الحي زراعة 46,500 ألف شجرة وشجيرة، وتنفيذ 7 حدائق حي، وتشجير 4 مدارس و13 مسجدًا، ومنشأة صحية، إضافة إلى 4 أراضٍ فضاء، و28 كم من الشوارع والممرات.