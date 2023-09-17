"لعبة أرقام" ضحيتها العملاء.. "سوق قطع الغيار".. أسعار سائبة والـ"أون لاين" مفر!

وتقوم كثير من محلات قطع غيار السيارات في السوق السعودي، ببيع الكثير من المنتجات بأكثر من فئة؛ بحجة الدرجات، فتصل معلومة إلى العميل أن هذه القطعة رقم 2 أو رقم 3 بعد المنتج الأصلي؛ ولكن مع الأسف هذه معلومات غير صحيحة، والهدف منها هو الربح المادي دون النظر إلى سلامة المركبة وقائدها.