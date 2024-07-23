"الاتصال الموحد" بـ"الموارد البشرية" يستقبل 1.629.705 مكالمات في النصف الأول لـ 2024

استقبل مركز الاتصال الموحد التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 1.629.705 مكالمات، وذلك خلال النصف الأول من عام 2024م.
ويعمل مركز الاتصال الموحد 19911 على تحسين وتسهيل وصول خدمات الوزارة للمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة، وبما يختصر الوقت والجهد ويسهّل الإجراءات وجودة الخدمات، حيث يستقبل بلاغات المستفيدين ومقترحاتهم واستفساراتهم حول خدمات وبرامج قطاعات الوزارة؛ وهي: "العمل، والتنمية الاجتماعية، والخدمة المدنية"، ويقدم خدماته باللغتين "العربية والإنجليزية"، من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.
ويُعد مركز الاتصال الموحد خطوة تطويرية من الوزارة للنهوض برؤيتها المرتكزة على مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب.