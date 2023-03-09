"السياري": مؤتمر القطاع المالي يعزز المكانة المالية للمملكة ويمثل نافذة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة

ووفقًا للسياري، فإن القطاع المالي بالمملكة شهد نجاحات وإنجازات مُعتبرة خلال العام 2022م، ومن ذلك إطلاق إستراتيجية التقنية المالية، وصدور الإطار التنظيمي المُحدّث للبيئة التجريبية التشريعية لاستقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية، وكذلك صدور الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، وإنشاء مركز فنتك السعودية، إضافة إلى وجود 147 شركة نشطة في قطاع التقنية المالية في المملكة، ورفع حصة المعاملات غير النقدية إلى 57 في المئة، وتخطي عدد أجهزة نقاط البيع حاجز المليون، إلى جانب صدور موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك رقمي جديد؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد البنوك الرقمية المرخص لها ثلاثة بنوك.