"برني العيص".. علامة جودة في تمور المملكة

واشتهرت العيص والمراكز والقرى التابعة لها بالزراعة منذ القدم، لا سيما زراعة النخيل التي شكّلت مصدرًا اقتصاديًا ومعيشيًا رئيسيًا، وأسهمت في بناء هوية زراعية راسخة قائمة على إنتاج أصناف عالية الجودة، من أبرزها البرني والكَعِيمِر.