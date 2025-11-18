"برني العيص".. علامة جودة في تمور المملكة

في خطوة لافتة، برز "برني العيص" كأحد أبرز أصناف التمور في المملكة العربية السعودية، مجسّدًا تميّز القطاع الزراعي في محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة.
واشتهرت العيص والمراكز والقرى التابعة لها بالزراعة منذ القدم، لا سيما زراعة النخيل التي شكّلت مصدرًا اقتصاديًا ومعيشيًا رئيسيًا، وأسهمت في بناء هوية زراعية راسخة قائمة على إنتاج أصناف عالية الجودة، من أبرزها البرني والكَعِيمِر.
ويُعد "برني العيص" من أجود أصناف البرني في المملكة، إذ اكتسب مكانة خاصة بين المستهلكين بفضل نكهته الغنية، وقوامه المتماسك، وحجمه المميز، إلى جانب قيمته الغذائية العالية التي جعلته مطلوبًا في الأسواق ومواسم التمور.
وتعود جذور زراعة النخيل في العيص إلى عصور قديمة، حين كانت المنطقة محطة مهمة لقوافل الحجيج والتجارة للتزوّد بالماء والمؤونة والتمر، مما رسّخ زراعة النخيل كركيزة أساسية في حياة السكان.
ويواصل مزارعو العيص اليوم جهودهم في تطوير أساليب العناية بالنخيل ورفع جودة المحاصيل، بما يعزز من دور المحافظة في دعم قطاع التمور الوطني، وإبراز أصناف تحمل قيمة تراثية واقتصادية متجددة.