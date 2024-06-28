إمام المسجد النبوي: هنيئاً للحجاج نعمة إتمام المناسك وهنيئاً لولاة الأمر خدمة الحرمين

وحذّر من اجتراء العبد على حرمة الزمان والمكان، فكما يعظُم جزاء العمل الصالح فيهما، تعظم فيهما العقوبة، قال تعالى (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)، وقال -عليه الصلاة والسلام- (المدينة حَرَمٌ، من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ).