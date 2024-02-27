"الغذاء والدواء": ضبط وحجز 2800 كلجم معجنات مجمدة مجهولة المصدر في جدة

وأوضحت "الهيئة" أنه من خلال عمليات الرصد والتقصي تم تتبع سيارة نقل أغذية مجمدة لا تحمل اسم منشأة تجارية تتوقف أمام مطاعم ومحال تجارية وتقوم بإنزال كراتين غير مخصصة لحفظ المنتجات عند هذه المواقع.. وبتتبع وسيلة النقل حتى وصولها إلى المنشأة الغذائية؛ اتضح أنها تخزن معجنات مجمدة بكميات كبيرة داخل هذه الكراتين وتقوم بتغليفها بأكياس بلاستيكية شفافة دون أي بيانات خاصة بالصانع أو المكونات الغذائية أو تواريخ الصلاحية.