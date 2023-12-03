"أمانة العاصمة المقدسة": ربط إصدار شهادة امتثال المباني بتطبيق إيجار كشرط لإتمام العقود

وأكد "زيتوني" أن أمانة العاصمة ‏بدأت فعليًّا في حث ملاك المباني على إصدار شهادة الامتثال التي تهدف إلى إزالة التشوه البصري ومطابقة المبنى للاشتراطات الموجودة في رخصة البناء وعدم استحداث عناصر أو مكونات حديثة مخالفة لترخيص البناء قد تشكل تشوهًا بصريًّا.