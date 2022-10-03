ولي العهد يُحقِّق وعده لدومة الجندل: "فيها فرص قوية.. وقريبًا سيتم إعلانها"

ويعد المَعْلم الإسلامي (مسجد الخليفة عمر بن الخطاب) بدومة الجندل من الشواهد الإسلامية في بناء أول مئذنة إسلامية، ويتردد عليه الكثير من السياح للصلاة فيه، ومشاهدة معالمه التراثية النادرة؛ إذ بُني من حجارة الجندل، والمئذنة فيه تحمل شكلاً مخروطيًّا، يبلغ ارتفاعها 12 مترًا، وأمر ببنائه الخليفة عمر بن الخطاب عام 16 للهجرة حينما كان متجهًا لاستلام مفاتيح بيت المقدس آنذاك.