"مدني الرياض" يتفاعل مع تنبيهات "الأرصاد" بالحالة المطرية على العاصمة وبعض محافظاتها غداً

تفاعل "الدفاع المدني" مع الاحتمالات الأرصادية الواردة إليه حول هطول أمطارٍ في مستوى الخفيفة على العاصمة الرياض وعددٍ من محافظاتها الغربية، غداً الأحد.
تفصيلاً، أشار "الدفاع المدني" للتوقعات الواردة إليه من المركز الوطني للأرصاد، بهطول أمطارٍ خفيفة على منطقة الرياض، تشمل: العاصمة الرياض- الدرعية- الدوادمي- عفيف- القويعية- الأفلاج- حوطة بني تميم- الحريق- شقراء- المزاحمية- رماح- المجمعة- ثادق- الغاط- الزلفي- مرات- حريملاء، غداً الأحد 03 /03/ 2024م.
وأهاب "الدفاع المدني"، بالجميع، ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته حفظاً لسلامتهم.