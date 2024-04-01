مصليات الأمير مشعل بن عبدالعزيز -رحمه الله- تخدم المصلين في مكة المكرمة والمدينة المنورة

ويأتي ذلك استجابة ومساندة للحملة التي أطلقتها الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والجهات المعنية الأخرى تحت شعار "مكة كلها حرم"، مشيرًا إلى أن المصليات تمركزت في الأماكن الأشد حاجة؛ لتخدم المعتمرين، وتهيئ لهم أماكن للعبادة مناسبة؛ لتخفيف الزحام على المسجد الحرام؛ لشمول هذا الأجر العظيم داخل حدود الحرم المكي الشريف في هذه البقاع الطاهرة التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- كل الرعاية والعناية والاهتمام وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والزائرين.