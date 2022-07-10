"الحج والعمرة" تطلق حملة "الأمنيات تحققت"

وأطلقت وزارة الحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام حملات عدة، منها "بشوق إليك"، و"الحج يبدأ منك"، و"التزام واهتمام"، إضافة إلى إطلاقها أدلة الحج التوعوية التي تتضمن 13 دليلاً توعويًّا تفصيليًّا بـ14 لغة بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف؛ لتسهيل رحلة الحاج، بأسلوب سهل ومبسط، يشمل جميع المراحل التي يمرُّ بها الحاج أثناء تأدية المناسك.