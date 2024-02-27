"دهانات الجزيرة" تشارك أجدد إبداعاتها اللونية في حي ڤوغ بالبلد في مدينة جدة

شاركت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أجدد إبداعاتها اللونية في أول فعالية واسعة النطاق لـ ڤوغ العربية في المملكة العربية السعودية تحت مسمى "حي ڤوغ"، الذي أقيم في حي البلد بمدينة جدة في تاريخ 8 و9 فبراير 2024، جامعًا لأشهر العلامات التجارية العالمية، وبحضور العديد من المشاهير والمصممين في العالم العربي.
وفي إطار مشاركتها المميّزة في مهرجان حي ڤوغ، تركت "دهانات الجزيرة" بصمة جمالية آسرة على المهرجان، وذلك باستعراضها للوحة جدارية فنية تنقل مجموعة مختارة من موضة ألوان 2024، وتميّزت بجماليتها وتفاصيلها الدقيقة الأخّاذة، حيثُ أثرت وبشكل إيجابي على جو المهرجان وجعتله أكثر جمالًا وإبهارًا.
واستعرضت أيضًا "دهانات الجزيرة" المجموعات اللونية الخاصة بموضة ألوان 2024، بالإضافة إلى أجدد منتجاتها "ميني بينت"، حيث تمكّن الحضور من استكشاف هذه المجموعات اللونية المُبتكرة وتجربتها من خلال منتج "ميني بينت"، وقد أبدوا إعجابهم وانبهارهم بهذه التشكيلة اللونية الفريدة وبجمالية الجدارية وروعتها، مما شكّل فرصة رائعة لتفاعل "دهانات الجزيرة" مع جمهورها، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في تصدير وإنتاج أجود وأجمل ألوان الدهانات في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.