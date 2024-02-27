"دهانات الجزيرة" تشارك أجدد إبداعاتها اللونية في حي ڤوغ بالبلد في مدينة جدة

شاركت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أجدد إبداعاتها اللونية في أول فعالية واسعة النطاق لـ ڤوغ العربية في المملكة العربية السعودية تحت مسمى "حي ڤوغ"، الذي أقيم في حي البلد بمدينة جدة في تاريخ 8 و9 فبراير 2024، جامعًا لأشهر العلامات التجارية العالمية، وبحضور العديد من المشاهير والمصممين في العالم العربي.