الجملة "الاسمية والفعلية" بالقرآن.. إعجاز إلهي وبلاغة تعبير لفهمه وتدبّر معانيه

وأتبع "دكتور البلاغة والنقد": ومن الشواهد ما جاء في الآية الكريمة "62" في سورة الأعراف، قوله تعالى: "أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ"، ويقابل هذه الآية ما جاء في السورة نفسها، في الآية "62"، قوله تعالى: "أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ"، فعبَّر في الآية الأولى بالفعل، في قوله: "وَأَنصَحُ"، وعدل عن الفعل بالاسم في قوله: "نَاصِحٌ"؛ لتجدد النصح من نوح دون هود، عليهما السلام، يقول ابن عاشور: "فنوحٌ قال ما يدلّ على أنّه غير مُقلع عن النّصح للوجه الذي تقدّم، وهود قال ما يدلّ على أنّ نصحه لهم وصف ثابت فيه متمكّن منه، وأن ما زعموه سفاهةً هو نصح".