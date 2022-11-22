مركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين يتيح لزوّاره مشاهدة مباريات كأس العالم
نفذ مركز خادم الحرمين الشريفين بالأرجنتين التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مبادرة مجتمعية لتمكين زوار المركز من مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 والمقامة بدولة قطر، ضمن المبادرات المجتمعية والثقافية التي يقدمها المركز في إطار جهوده بإطلاع الزائرين على محتويات المركز وما يحويه من ثقافة وإرث ودوره الكبير في خدمة الشعب الأرجنتيني.
من جهته أوضح مدير مركز الملك فهد بالأرجنتين نايف الفعيم، أن البرامج الثقافية من أهم أدوار الذي يقدمه المركز للزوار؛ ومنها إبراز الدور الرياضي واستقطاب المهتمين بالشأن الرياضي، خصوصًا في الأرجنتين، أصبح من أهم المرتكزات، منوهًا إلى توجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بتمكين زوار المركز من مشاهدة مباريات كأس العالم، والاستماع في أروقة المركز ومرافقه.
وبيّن "الفعيم" أن المركز هيّأ كافة السبل لنقل المباريات في مرافق المركز من خلال الشاشات العملاقة، ولإتاحة الفرصة للطلاب والأرجنتينيين للاستمتاع بمشاهدة مجريات البطولة العالمية، لافتًا إلى أن المبادرة لاقت ترحيبًا وثناءً من أطياف المجتمع الأرجنتيني الشغوف بالكرة والرياضة.
ونوّه "الفعيم" إلى أن إطلاق المبادرة يعكس حرص مجلس أمناء المركز بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على إطلاع المجتمع الأرجنتيني على الثقافة السعودية، وما يحويه المركز من معروضات تجسّد رسالة المملكة وحضارتها العريقة، إلى جانب زيارة المعرض السعودي بالمركز الذي يُطلع الزائرين على التطور والنهضة التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية 2030.
وفي نهاية حديثه رفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين بهدفين لهدف، مشيرًا إلى أن الفوز والانتصار من عوائد المنتخب، وهذه ثمار رؤية المملكة 2030؛ منها تطوير الكرة السعودية ورفع علم المملكة في المحافل الدولية.