مركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين يتيح لزوّاره مشاهدة مباريات كأس العالم

من جهته أوضح مدير مركز الملك فهد بالأرجنتين نايف الفعيم، أن البرامج الثقافية من أهم أدوار الذي يقدمه المركز للزوار؛ ومنها إبراز الدور الرياضي واستقطاب المهتمين بالشأن الرياضي، خصوصًا في الأرجنتين، أصبح من أهم المرتكزات، منوهًا إلى توجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بتمكين زوار المركز من مشاهدة مباريات كأس العالم، والاستماع في أروقة المركز ومرافقه.