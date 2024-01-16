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رئيس الشورى يستقبل عددًا من سفراء خادم الحرمين المعينين حديثًا لدى دول صديقة

تمنى لهم التوفيق في مهامهم بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه البلدان