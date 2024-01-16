رئيس الشورى يستقبل عددًا من سفراء خادم الحرمين المعينين حديثًا لدى دول صديقة

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض، اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول، بحضور نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام محمد بن داخل المطيري.
وحضر من جانب السفراء المعينين حديثاً الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن السفيرة المعيّنة لدى مملكة إسبانيا، والسفير المعيّن لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، والسفير المعين لدى جمهورية المجر ماجد بن عبدالعزيز العبدان، والسفير المعيّن لدى جمهورية موريشيوس فايز بن مشل التمياط، والسفير المعيّن لدى جمهورية أوغندا محمد بن خليل فالوده.
وفي مستهلّ الاستقبال، هنأ رئيس مجلس الشورى، السفراء المعينين بالثقة الملكية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين، متمنيّاً لهم التوفيق في أداء مهامهم على أكمل وجه، وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الصديقة التي عينوا فيها.
من جانبهم، أكد سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون خلال الاستقبال، دور المجلس في توثيق العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها المجلس عن طريق لجان الصداقة البرلمانية والزيارات الثنائية المتبادلة بين مجلس الشورى وبرلمانات تلك الدول، بالإضافة إلى مشاركة المجلس في المحافل البرلمانية؛ ممّا أسهم في تعزيز علاقات المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وخلال الاستقبال، أعرب رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره للسفير الدكتور غازي بن فيصل بن زقر على ما قدّمه من جهودٍ مباركة خلال مسيرته عضواً في مجلس الشورى، مثمناً تعاونه مع زملائه أعضاء المجلس في لجانه المتخصصة، وفي لجان الصداقة البرلمانية.