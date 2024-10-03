بشراكة نوعية مع "سيراه فود".. "فنون الطهي" توسع حضورها العالمي

أعلنت هيئة فنون الطهي السعودية عن شراكة نوعية مع منظمة "سيراه فود" العالمية؛ لتعزيز حضور ثقافة فنون الطهي السعودي في المحافل والمسابقات الدولية المختصة بفنون الطهي.
وبموجب هذه الشراكة، ستستضيف المملكة مسابقات الاختيار الإقليمية لكل من مسابقة "بوكس دور" وكأس العالم للحلويات لمنطقة الشرق الأوسط في العام القادم، مما يمثّل خطوة بارزة في تطوير قطاع فنون الطهي في المملكة حيث تهدف هذه المسابقات المرموقة إلى اكتشاف أفضل المواهب في المنطقة، مما يتيح للطهاة فرصة المنافسة في هذه المسابقات العالمية، كما توفر للطهاة السعوديين منصة لعرض مهاراتهم على المستوى الدولي.
وتتضمن هذه الشراكة بين هيئة فنون الطهي ومنظمة سيراه العالمية المشاركة في نهائي كأس العالم للحلويات ونهائي مسابقة "بوكس دور" العالمية وفي ومعرض "سيراه"، المقرر إقامتهم في مدينة ليون بفرنسا في يناير 2025.
ويأتي هذا التعاون امتدادًا للشراكة القائمة بين الهيئة و"سيراه فود"، التي أثمرت إقامة معرض "سيراه العربية" في الرياض.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة ميادة بدر أن التعاون مع "سيراه فود" يمثّل خطوة محورية نحو تطوير فنون الطهي في المملكة، مشيرةً إلى أن استضافة النسخة الإقليمية لمسابقة "بوكس دور" وكأس العالم للحلويات، إلى جانب مشاركة الهيئة في سيراه ليون، يعكس التزامها بتعزيز مكانة المملكة عالميًا في هذا المجال.
وبيّنت أن هذه الشراكة تأتي في إطار سعي الهيئة المستمر لتطوير قطاع فنون الطهي من خلال بناء شراكات مثمرة تسهم في تحسين المشهد الحالي لفنون الطهي في المملكة، مما يعزز من نمو القطاع ويعود بالنفع على الطهاة السعوديين والمواهب المحلية.