بشراكة نوعية مع "سيراه فود".. "فنون الطهي" توسع حضورها العالمي

وبموجب هذه الشراكة، ستستضيف المملكة مسابقات الاختيار الإقليمية لكل من مسابقة "بوكس دور" وكأس العالم للحلويات لمنطقة الشرق الأوسط في العام القادم، مما يمثّل خطوة بارزة في تطوير قطاع فنون الطهي في المملكة حيث تهدف هذه المسابقات المرموقة إلى اكتشاف أفضل المواهب في المنطقة، مما يتيح للطهاة فرصة المنافسة في هذه المسابقات العالمية، كما توفر للطهاة السعوديين منصة لعرض مهاراتهم على المستوى الدولي.