"بارق".. "جود النواصي" تعالج ذوي الإعاقة وأطفال التوحد "بركوب الخيل"

وتتضمّن المبادرةُ مجموعةً من الأنشطة المتنوعة مثل ركوب الخيل، اللعب مع الخيل وإطعامه، العناية بالخيل وأنشطة أخرى تم تصميمها خصيصًا لهذه الفئة العزيزة والغالية على قلوبنا؛ حيث تكون فريق المبادرة من كلّ من: عائشة البارقي مسؤولة المبادرة ومدربة خيل، وعامر مديني البارقي مدرب خيل، وأمل عبد الله البارقي مدربة، وسدیم عبدالله عامر البارقي مساعد مدرب، وزاهر عبدالله البارقي، وسارة زاهر الشهري، ومحيي هيازع البارقي، وعبدالإله عوض البارقي، ومتعب محمد البارقي.