"بارق".. "جود النواصي" تعالج ذوي الإعاقة وأطفال التوحد "بركوب الخيل"

دشَّن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ورئيس هيئة تطوير عسير في محافظة بارق، مبادرة جود النواصي للفروسية العلاجية، التي تتفرد بها المحافظة من حيث الفكرة والتنفيذ، وذلك ضمن سلسلة مبادرات "أجاويد"، التي أعلنها أمير منطقة عسير.
وقالت المدربة عائشة البارقي، رائدة هذه المبادرة وإحدى المدربات لفريق جود النواصي: إن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لذوي الإعاقة "الاحتياجات الخاصة" وأطفال اضطراب طيف التوحد؛ وذلك من خلال العلاج بركوب الخيل "الفروسية العلاجية"، وتقدم هذه المبادرةُ فوائدَ عقلية ونفسية وجسدية؛ حيث إنها أداة فعالة لتحسين جودة الحياة لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا.
وتتضمّن المبادرةُ مجموعةً من الأنشطة المتنوعة مثل ركوب الخيل، اللعب مع الخيل وإطعامه، العناية بالخيل وأنشطة أخرى تم تصميمها خصيصًا لهذه الفئة العزيزة والغالية على قلوبنا؛ حيث تكون فريق المبادرة من كلّ من: عائشة البارقي مسؤولة المبادرة ومدربة خيل، وعامر مديني البارقي مدرب خيل، وأمل عبد الله البارقي مدربة، وسدیم عبدالله عامر البارقي مساعد مدرب، وزاهر عبدالله البارقي، وسارة زاهر الشهري، ومحيي هيازع البارقي، وعبدالإله عوض البارقي، ومتعب محمد البارقي.
يشار إلى أن هذه المبادرة تواكب رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي وتتواءم مع استراتيجية هيئة تطوير عسير.