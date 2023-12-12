النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يُطلِق النار على حيوان

وتشدد النيابة العامة على حظر أي سلوك من شأنه انتهاك أحكام السلامة العامة أو استخدام الأسلحة بالمخالفة لأحكام النظام، وإيذاء الأطفال بتعريضهم لمشاهد إجرامية، أو تعذيب الحيوانات، وأنها لن تتوانى في تحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق من يرتكب أيًا من ذلك، وستتم إحالته للمحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة في ذلك.