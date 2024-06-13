بتقديم النصائح والإرشادات.. "الصحة" تواصل حملتها التوعوية في المشاعر المقدسة

تواصل وزارة الصحة حملتها التوعوية لضيوف الرحمن في مختلف أنحاء المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1445هـ؛ بهدف نشر التوعية الصحية بين الحجاج، وتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال أدائهم مناسك الحج.
وتضمّنت الحملة نشر معلومات حول الوقاية من الإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، ونصائح حول الصحة العامة مثل حمل المظلة وأهمية شرب الماء الكافي، ونصائح حول التعامل مع الحالات الطارئة من خلال اللوحات التوعوية والإرشادية التي تتوزع في مختلف أنحاء المشاعر المقدسة، والمحاضرات المقدمة لبعثات الحج، وبث المواد الرقمية عبر الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي اللوحات التوعوية والإرشادية في إطار جهود الوزارة لضمان حصول الحجاج على أفضل رعاية خلال موسم الحج، حيث تتوفر اللوحات بلغات متعددة، فيما تواصل جهات القطاع الصحي جهودها ومساعيها لينعم ضيوف الرحمن برعاية صحية ذات جودة تتوافق مع أفضل المعايير المتبعة.