بتقديم النصائح والإرشادات.. "الصحة" تواصل حملتها التوعوية في المشاعر المقدسة

وتضمّنت الحملة نشر معلومات حول الوقاية من الإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، ونصائح حول الصحة العامة مثل حمل المظلة وأهمية شرب الماء الكافي، ونصائح حول التعامل مع الحالات الطارئة من خلال اللوحات التوعوية والإرشادية التي تتوزع في مختلف أنحاء المشاعر المقدسة، والمحاضرات المقدمة لبعثات الحج، وبث المواد الرقمية عبر الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي.