"العدل" توضح خطوات تقديم طلب جديد إلى صندوق النفقة دون زيارة المقارّ العدلية

وأوضحت الوزارة أنه في حال كان الحكم غير منفذ وتعبئة رقم الصك وتاريخه وإرفاق ملف الحكم، فتظهر بيانات المنفق في حال تم التنفيذ، أما في حال عدم التنفيذ يتم تعبئة بيانات المنفق "رقم الهوية والإقامة وتاريخ الميلاد"، ثم الضغط على الاستعلام.