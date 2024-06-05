"العدل" توضح خطوات تقديم طلب جديد إلى صندوق النفقة دون زيارة المقارّ العدلية

كشفت وزارة العدل عن طريقة وخطوات تقديم طلب جديد إلى صندوق النفقة، دون زيارة المقارّ العدلية.
وتشمل الخطوات الدخول على موقع صندوق النفقة، ثم الضغط على دخول المستفيدين، وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم الضغط على طلب جديد وتعبئة بيانات مقدم الطلب، وتسحب جميع البيانات من منصة "أبشر"؛ حيث يجب إدخال رقم الجوال والبريد.
وتشمل الخطوة الخامسة تحديد صفة مقدم الطلب "مستفيد أو وكيل" ثم إدخال معلومات الحكم "رقم الصك وتاريخه، ورقم الهوية لطالب التنفيذ ثم الضغط على زر الاستعلام" وإرفاق ملف الحكم.
وأوضحت الوزارة أنه في حال كان الحكم غير منفذ وتعبئة رقم الصك وتاريخه وإرفاق ملف الحكم، فتظهر بيانات المنفق في حال تم التنفيذ، أما في حال عدم التنفيذ يتم تعبئة بيانات المنفق "رقم الهوية والإقامة وتاريخ الميلاد"، ثم الضغط على الاستعلام.
وفي الخطوة التاسعة يتم إضافة المستفيدين واستكمال بياناتهم والضغط على استعلام واستكمال البيانات "العلاقة بالمنفق وقيمة النفقة"، ثم تعبئة معلومات الحساب البنكي وإضافة المرفق، ثم إضافة النفقات الموسمية "نفقة العيدين وكسوة الشتاء والصيف" إن وُجِدَت.
يلي ذلك الخطوة الثانية عشرة بإضافة النفقات الأخرى "نفقة سكن، دراسة، مواصلات، أجرة رضاعة، نفقة أخرى" إن وجدت، وتأكيد الطلب في الخطوة الأخيرة.
يذكر أن الصندوق صرف أكثر من 57 مليون ريال نفقات لأكثر من 19 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، خلال العام 2023م.