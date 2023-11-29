وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة والشعب بمناسبة فوز المملكة بتنظيم معرض "إكسبو 2030"

رفَع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، باسمه ونيابةً عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم معرض إكسبو 2030.
وأكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تصريح له بهذه المناسبة أن "هذه الاستضافة تُعد إنجازًا كبيرًا؛ فهو يعتبر تتويجًا حقيقيًّا للعمل الكبير والجهد المتواصل الذي تقوم به قيادة المملكة العربية السعودية -أيدها الله- والذي جعل من هذه البلاد المباركة محط أنظار العالم؛ لما حققته من قفزات هائلة في جميع المجالات وخلال فترة وجيزة من خلال الرؤية الطموحة "2030".
وقال وزير الشؤون الإسلامية إن المملكة العربية السعودية بحكمة وحنكة قيادتها الحكيمة، استطاعت أن تقدم نموذجًا متميزًا وفريدًا للدولة المحافظة على هويتها وأصالتها وفي نفس الوقت تسابق الزمن للأخذ بكل ما من شأنه تحقيق تَقَدّمها وتطورها حتى تفوقت -ولله الحمد- على كثير من دول العالم التي كانت إلى وقت قريب تسبقنا، ولكن اليوم بفضل الله تعالى ثم بحكمة القيادة وتفانيها وبطموحها وصلت المملكة لما وصلت إليه من تطور وتقدم ملحوظ في جميع المجالات حتى أصبحت مركز تأثير وقوة سياسية واقتصادية وإنسانية علاوة على تزعمها للعالم الإسلامي وريادتها له.
وأضاف "آل الشيخ" أن رؤية بلادنا الطموحة 2030 التي يقودها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- بدأت آثارها الإيجابية تظهر في شتى المجالات ولعل آخرها هذا الفوز المستحق الذي يُعتبر فوزًا لجميع الأمتين العربية والإسلامية وللدول الصديقة، وشهادة من جميع دول العالم على تميز وتطور المملكة.
وفي ختام تصريحه دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ -المولى الكريم- أن يحفظ وطننا وقيادتنا وشعبنا، وأن يُديم على بلادنا الأمن والاستقرار والرخاء.