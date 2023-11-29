وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة والشعب بمناسبة فوز المملكة بتنظيم معرض "إكسبو 2030"

وقال وزير الشؤون الإسلامية إن المملكة العربية السعودية بحكمة وحنكة قيادتها الحكيمة، استطاعت أن تقدم نموذجًا متميزًا وفريدًا للدولة المحافظة على هويتها وأصالتها وفي نفس الوقت تسابق الزمن للأخذ بكل ما من شأنه تحقيق تَقَدّمها وتطورها حتى تفوقت -ولله الحمد- على كثير من دول العالم التي كانت إلى وقت قريب تسبقنا، ولكن اليوم بفضل الله تعالى ثم بحكمة القيادة وتفانيها وبطموحها وصلت المملكة لما وصلت إليه من تطور وتقدم ملحوظ في جميع المجالات حتى أصبحت مركز تأثير وقوة سياسية واقتصادية وإنسانية علاوة على تزعمها للعالم الإسلامي وريادتها له.