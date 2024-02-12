لتطوير البيئة التشريعية والإجرائية.."القصبي" يستعرض منجزات "استطلاع" خلال 3 أعوام

تفاعل وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي مع إنجازات منصة استطلاع في أعوامها الـ 3 التي ساهمت في تطوير البيئة التشريعية والإجرائية المرتبطة بقطاع الأعمال من خلال 1186 وثيقة نظامية، منها 117 نظاماً، و502 لائحة طرحتها 94 جهة حكومية، قدم حولها الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص أكثر من 50 ألف مرئية، لتحسين بيئة الأعمال.