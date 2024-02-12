لتطوير البيئة التشريعية والإجرائية.."القصبي" يستعرض منجزات "استطلاع" خلال 3 أعوام

تفاعل وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي مع إنجازات منصة استطلاع في أعوامها الـ 3 التي ساهمت في تطوير البيئة التشريعية والإجرائية المرتبطة بقطاع الأعمال من خلال 1186 وثيقة نظامية، منها 117 نظاماً، و502 لائحة طرحتها 94 جهة حكومية، قدم حولها الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص أكثر من 50 ألف مرئية، لتحسين بيئة الأعمال.
وأكد المركز الوطني للتنافسية أن منصة استطلاع مكنت خلال ثلاثة أعوام من تدشينها الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص محلياً ودولياً من إبداء المرئيات والملحوظات على أكثر من 1000 مشروع وثيقة نظامية داعمة لبيئة الأعمال.
وأوضح المركز أن المنصة تستهدف الوصول لبيئة تشريعية جاذبة ومستقرة من خلال مشاركة 171 جهة حكومية و50 ألف مرئية تم حصرها ومشاركتها مع الجهات المعنية و8 ملايين زيارة للمنصة و35 ورشة عمل عن المشروعات.