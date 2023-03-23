"حميد الدين" يلتقي نائب وزير الثقافة الصيني.. ويتفقان على مبادرات سياحية مشتركة

وجاء هذا اللقاء ضمن الجولة الترويجية التي أقامتها الهيئة السعودية للسياحة مع شركائها من القطاع السياحي السعودي في الصين، حيث بدأت الجولة من بكين، ثم شانغهاي، وأخيراً في قوانجو للتعريف بالوجهات السياحية السعودية وبناء الشراكات بين قطاعي السياحة السعودي والصيني، وذلك بهدف جذب ٤ ملايين زيارة من الصين بحلول عام ٢٠٣٠.