"حميد الدين" يلتقي نائب وزير الثقافة الصيني.. ويتفقان على مبادرات سياحية مشتركة

التقى فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، نائب وزير الثقافة والسياحة في الجمهورية الصينية الشعبية راو تشوان؛ خلال زيارته الى جمهورية الصين، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي.
وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجال السياحي، وبما يخدم المصالح المشتركة، وأهمية توحيد الرؤى والجهود الدولية من خلال المنظمات الدولية ذات الصلة.
وتضمن اللقاء الإشارة والإشادة بنتائج زيارة فخامة رئيس الجمهورية الصينية الشعبية إلى المملكة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢م، وما صدر عنها في اعتماد المملكة كوجهة سياحية لدى الصين، لتمكين مجموعات السياح من زيارة المملكة، وتم الاتفاق خلال اللقاء على الخطوط العريضة لتوقيع مذكرة التفاهم، لتسهيل إجراءات استقطاب مجموعات السياح من الصين.
وتم الاتفاق على إطلاق مبادرات سياحية مشتركة بين البلدين لتنمية القدرات البشرية العاملة في القطاع السياحي، والتأكيد على ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الإحصاءات والتكنولوجيا والرقمنة السياحية.
وجاء هذا اللقاء ضمن الجولة الترويجية التي أقامتها الهيئة السعودية للسياحة مع شركائها من القطاع السياحي السعودي في الصين، حيث بدأت الجولة من بكين، ثم شانغهاي، وأخيراً في قوانجو للتعريف بالوجهات السياحية السعودية وبناء الشراكات بين قطاعي السياحة السعودي والصيني، وذلك بهدف جذب ٤ ملايين زيارة من الصين بحلول عام ٢٠٣٠.