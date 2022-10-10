وزير الحج: إلغاء كل الشروط والقيود الصحية للمعتمرين المصريين



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه اليوم بمقر سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة والسفارة.

وأعرب معاليه، خلال المؤتمر، عن شكره وتقديره لحفاوة الترحاب والاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق له، منوهًا بالعلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأخيهما فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.