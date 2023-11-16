تماشيًا مع رؤية 2030.. المملكة تواصل التقدم بالأمن السيبراني عالميًّا

ويشار إلى نجاحها في المملكة من خلال العدد الكبير من عملائها، إضافة إلى نجاحها الباهر في بقية دول الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان، والذي ظهر في نموّ مبيعاتها لـ"96%" في عام 2023، مقارنة بالعام السابق، ونموّ مبيعاتها إلى "139%" خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ ما يدلّ على الأداء القوي والرؤية الاستراتيجية التي تعمل وفقها الشركة بما يتناسب مع رؤية 2030.