ميادين جدة تتزين ترحيبًا بالمشاركين في كأس العالم للأندية

شهدت ميادين محافظة جدة وشوارعها وطرقها الرئيسة إضاءات تمثل ألوان من الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية، إلى جانب عبارات ترحيبية بالقادمين للمشاركة وحضور البطولة.
وتزينت جنبات الطرقات والميادين بشوارع جدة بأعلام المملكة، فيما أعلنت ملاعب محافظة جدة، جاهزيتها الكاملة لاحتضان مباريات بطولة كأس العالم للأندية، حيث تجرى المباريات على أرض مدينتي "الملك عبدالله الرياضية، والأمير عبدالله الفيصل".
وتضم مدينة الملك عبدالله الرياضية الواقعة شمال جدة، الملعب الرئيس وثلاثة ملاعب رديفة، إضافة إلى صالات رياضية مغلقة ومسجد ومواقف للسيارات، في حين شهدت مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جنوب جدة، مشروعًا تطويريًا شمل ملعبها الذي كان يعرف باسم "ملعب رعاية الشباب"، ومرافقها الرياضية التابعة لها، وافتتحت مجددًا بعد الترميم عام 2021.
يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة لأول مرة في مدينة جدة، خلال الفترة بين 12 و22 ديسمبر الجاري، تأتي في ظل تحول بوصلة العديد من الفعاليات نحو المملكة، التي أصبحت وجهة مهمة لاستضافة أهم وأبرز الأحداث العالمية.