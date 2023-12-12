ميادين جدة تتزين ترحيبًا بالمشاركين في كأس العالم للأندية

وتضم مدينة الملك عبدالله الرياضية الواقعة شمال جدة، الملعب الرئيس وثلاثة ملاعب رديفة، إضافة إلى صالات رياضية مغلقة ومسجد ومواقف للسيارات، في حين شهدت مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جنوب جدة، مشروعًا تطويريًا شمل ملعبها الذي كان يعرف باسم "ملعب رعاية الشباب"، ومرافقها الرياضية التابعة لها، وافتتحت مجددًا بعد الترميم عام 2021.