"الضمان الاجتماعي": عدم صحة بيانات المستفيد بمنصة الدعم يُوقف صرف المعاش

أكّد الضمان الاجتماعي والتمكين، ضرورة التحقّق من مطابقة بيانات السكن المسجّلة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية مع بيانات العنوان الوطني وعقد الإيجار؛ لتجنُّب إيقاف صرف المعاش.
وأضاف "الضمان الاجتماعي"، أن الفقرة الثانية من المادة الـ 17 في النظام تنص على إيقاف صرف المعاش؛ حال ثبت لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن البيانات المقدَّمة عن الشخص المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
وأكّد أن اختلاف بيانات موقع السكن على منصة إيجار، عن بيانات المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، سببٌ من أسباب إيقاف صرف المعاش؛ لعدم صحة البيانات المُدخلة من قِبل المستفيد.
ودعت المستفيدين إلى التحقّق من صحة بيانات السكن على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وبيانات السكن في عقد الإيجار.