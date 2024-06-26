"الضمان الاجتماعي": عدم صحة بيانات المستفيد بمنصة الدعم يُوقف صرف المعاش

وأكّد أن اختلاف بيانات موقع السكن على منصة إيجار، عن بيانات المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، سببٌ من أسباب إيقاف صرف المعاش؛ لعدم صحة البيانات المُدخلة من قِبل المستفيد.