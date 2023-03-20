"البسامي" يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة ويتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية

وتفصيلاً، أكد الفريق البسامي أن هذا الاجتماع يأتي لتأكيد تقديم كل ما يحقق أمن وسلامة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم، في ظل ما سخّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، من إمكانات لراحة المعتمرين والمصلين والزوار.