خدمة ياقوت من "زين السعودية" تفوز بالجائزة الذهبية كأفضل أداء تسويقي من جوائز مينا ديجيتال 2025

فازت خدمة "ياقوت" الرقمية من "زين السعودية" بالجائزة الذهبية في مينا ديجيتال للعام 2025 (MENA Digital Awards 2025)، وذلك عن فئة Best Performance Campaign، تقديرًا لتميّز أدائها التسويقي وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة عبر استراتيجية رقمية مبتكرة.
وجاء حصول خدمة ياقوت على هذه الجائزة كنتيجة مباشرة للاستراتيجية التسويقية للخدمة الرقمية، التي تستهدف تحقيق الشمولية الرقمية من خلال تقديم خدمات اتصالات وإنترنت تتيح للعملاء تحكّمًا كاملًا في تصميم باقاتهم، وتُسهم في دعم مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة، عبر تقليل الاعتماد على التعاملات الورقية وتحسين جودة حياة الأفراد من خلال تجارب رقمية مبتكرة وسلسة.
وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت النائبة التنفيذية للرئيس لقطاع الاستراتيجية والابتكار في "زين السعودية" الأستاذة نجود الشهري: “يعكس هذا الفوز التزام ياقوت بتقديم تجربة متطورة تتمحور حول العميل أولًا، حيث نحرص على أن تمثل حلولنا الرقمية امتدادًا حقيقيًا لتجربة المستخدم لتحقيق تأثير ملموس ونتائج مستدامة، مما يحفزنا على مواصلة الابتكار وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا.”
وتمثل هذه الجائزة تأكيدًا على نجاح خدمة ياقوت الرقمية في أن تصبح، وخلال فترة قصيرة، واحدة من أكثر المنتجات الرقمية ابتكارًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستندةً على بنية تحتية متقدمة وشبكة جيل خامس متطورة من "زين السعودية". كما توفر ياقوت مجموعة من الباقات الرقمية عبر تطبيق خاص، يمنح المشتركين تجربة اتصال رقمية متكاملة وموثوقة دون الحاجة إلى أي مستندات أو إجراءات تقليدية، حيث تتم جميع الخطوات رقميًا بدءًا من طلب الشريحة وتفعيلها وحتى التجديد التلقائي الفوري.
كما يبرز هذا الفوز الأثر الكبير الذي حققته استراتيجية ياقوت التسويقية الرقمية، والتي تخاطب لغة العصر بأسلوب مبتكر، للوصول إلى شريحة واسعة من المستخدمين داخل المملكة، بما في ذلك الزوار والسياح وضيوف الرحمن.
تُعد جوائز مينا الرقمية (MENA Digital Awards) منصة إقليمية مرموقة تُسلّط الضوء على الإنجازات والتميّز الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعتمد على معايير وآليات تحكيم عالمية، مع إشراف وتدقيق مستقل للنتائج لضمان أعلى مستويات المصداقية والنزاهة.