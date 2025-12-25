خدمة ياقوت من "زين السعودية" تفوز بالجائزة الذهبية كأفضل أداء تسويقي من جوائز مينا ديجيتال 2025

وتمثل هذه الجائزة تأكيدًا على نجاح خدمة ياقوت الرقمية في أن تصبح، وخلال فترة قصيرة، واحدة من أكثر المنتجات الرقمية ابتكارًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستندةً على بنية تحتية متقدمة وشبكة جيل خامس متطورة من "زين السعودية". كما توفر ياقوت مجموعة من الباقات الرقمية عبر تطبيق خاص، يمنح المشتركين تجربة اتصال رقمية متكاملة وموثوقة دون الحاجة إلى أي مستندات أو إجراءات تقليدية، حيث تتم جميع الخطوات رقميًا بدءًا من طلب الشريحة وتفعيلها وحتى التجديد التلقائي الفوري.