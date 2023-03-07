غداً.. سفارة المملكة بروسيا تُغلق أبوابها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أعلنت سفارة المملكة لدى موسكو، أنها ستقوم بوقف تعاملاتها وتغلق أبوابها خلال فترة العطلة الرسمية (يوم المرأة) في روسيا الاتحادية غداً الأربعاء 8 مارس، وستستأنف العمل يوم الخميس 9 مارس 2023، وطالبت المواطنين السعوديين بالاتصال على الأرقام الخاصة بشؤون السعوديين في الحالات الطارئة.