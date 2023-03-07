غداً.. سفارة المملكة بروسيا تُغلق أبوابها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أعلنت سفارة المملكة لدى موسكو، أنها ستقوم بوقف تعاملاتها وتغلق أبوابها خلال فترة العطلة الرسمية (يوم المرأة) في روسيا الاتحادية غداً الأربعاء 8 مارس، وستستأنف العمل يوم الخميس 9 مارس 2023، وطالبت المواطنين السعوديين بالاتصال على الأرقام الخاصة بشؤون السعوديين في الحالات الطارئة.
ويحتفل العالم يوم غد الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؛ تقديراً لدورها المؤثر في كل المجتمعات، وتذكيراً بحقوقها.
وتمّ الاحتفال للمرة الأولى باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس 1909 في أمريكا، وكان يُعرف باليوم القومي للمرأة في الولايات المتحدة الأمريكية.