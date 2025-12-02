مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة مسن مع ورم كلوي ممتد إلى الوريد الأجوف السفلي

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، معاناة مراجع يبلغ من العمر 67 عاماً مع تبعات ورم كبير نشأ في الكلية اليمنى، الأمر الذي تسبب له في العديد من المضاعفات أبرزها، الآلام الحاده ووجود دم في البول. ذكر ذلك الدكتور فهد قحل استشاري جراحة أورام المسالك البولية، رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على الزمالة في جراحة أورام المسالك البولية من جامعة فيينا الطبية بالنمسا.
والذي أضاف عند وصول المراجع للعيادة تم الإستماع إلى شكواه والإطلاع على ملفه الطبي، وتبين أنه يعاني من تكرار رؤية دم في البول والشعور بآلام شديدة وحادة في الجهة اليمنى من البطن، وعند إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة بالتصوير الطبقي (C.T Scan) والتحاليل المخبرية، تم الكشف عن وجود ورم كبير بطول 9 سم، متغلغل في الكلية اليمنى وممتد إلى الوريد الكلوي، وكذلك الوريد الأجوف السفلي ومحاذ للوريد الكبدي.
مشيراً إلى أن الفريق الطبي المكون من استشاريي جراحة أورام المسالك البولية، والدكتور عبدالوهاب الشهراني استشاري الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس والأورام، قاموا بدراسة كافة نتائج الفحوصات، متخذين القرار بأهمية التدخل الجراحي وسرعة إزالة الورم، وذلك للحيلولة دون إصابته بمزيد من المضاعفات، لتداخل الورم مع الأوردة الرئيسية بالبطن.
وقال الدكتور قحل أن العملية أجريت بدقة عالية تحت التخدير العام، وتم خلالها استئصال الورم مع الكلية اليمنى لإنتشاره بداخلها، كما تم استئصال باقي الورم الممتد داخل الوريد الأجوف الأعظم السفلي وملاصق للفص الأيمن من الكبد، ومن ثم إعادة ترميم كامل الأوردة، نقل بعدها المراجع إلى العناية المركزة.
وأوضح الدكتور قحل أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، إذ نقل المراجع في اليوم الثاني للعملية إلى جناح التنويم، مع استمرار تحسن وضعه الصحي والذي مضى بوتيرة سريعة، وقد خرج من المستشفى بعد 5 أيام وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
وأشاد الدكتور فهد بالتعاون المثمر بين الفريق الطبي، وتوفر أحدث التقنيات بالمستشفى لإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة والنادرة.