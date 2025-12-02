مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة مسن مع ورم كلوي ممتد إلى الوريد الأجوف السفلي

والذي أضاف عند وصول المراجع للعيادة تم الإستماع إلى شكواه والإطلاع على ملفه الطبي، وتبين أنه يعاني من تكرار رؤية دم في البول والشعور بآلام شديدة وحادة في الجهة اليمنى من البطن، وعند إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة بالتصوير الطبقي (C.T Scan) والتحاليل المخبرية، تم الكشف عن وجود ورم كبير بطول 9 سم، متغلغل في الكلية اليمنى وممتد إلى الوريد الكلوي، وكذلك الوريد الأجوف السفلي ومحاذ للوريد الكبدي.