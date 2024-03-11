مع حلول رمضان.. جولات ميدانية مكثفة لتعزيز الرقابة الصحية في حائل

وأكد المهندس "آل علي" أن الجولات الرقابية تأتي ضمن حملة "تعزيز الامتثال" بهدف رفع الامتثال لدى الأفراد والمنشآت التجارية بعدم ‏تعريض المواد الغذائية لسوء التخزين أو سوء الحفظ قبل البيع، و متابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتوعية بأهمية تعزيز السلامة الغذائية للوصول لغذاء آمن وسليم، ضمن أهداف الأمانة بالمحافظة على الغذاء، داعياً الجميع في حال وجود أي ملاحظات المبادرة بالاتصال ‏على 940 والإبلاغ بذلك.