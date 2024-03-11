مع حلول رمضان.. جولات ميدانية مكثفة لتعزيز الرقابة الصحية في حائل

كثّفت الفرق الرقابة الميدانية في أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها، جولاتها الرقابية مع أول أيام شهر رمضان على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق الجزاءات النظامية بحق المخالفين.
وأوضح مساعد أمين منطقة حائل للإعلام والاتصال المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي أن الأمانة قامت بإعداد خطة عمل تشغيلية مكثفة للرقابة البلدية والفرق الميدانية بحائل خلال أيام شهر رمضان المبارك على مستوى نطاقات البلديات الفرعية الثلاثة حيث تضم 31 مراقباً ومراقبة لرفع مستوى امتثال المنشآت التجارية ذات العلاقة بالغذاء والصحة العامة ، حيث تم تنفيذ زيارة لـ 5000 منشأة تجارية خلال الفترة الماضية، كما سيتم تنفيذ زيارات متنوعة لـ 10000 منشأة خلال الأيام القادمة من الشهر المبارك؛ وذلك لرفع مستوى جودة الحياة؛ تحقيقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفق رؤية المملكة 2030.
وأكد المهندس "آل علي" أن الجولات الرقابية تأتي ضمن حملة "تعزيز الامتثال" بهدف رفع الامتثال لدى الأفراد والمنشآت التجارية بعدم تعريض المواد الغذائية لسوء التخزين أو سوء الحفظ قبل البيع، و متابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتوعية بأهمية تعزيز السلامة الغذائية للوصول لغذاء آمن وسليم، ضمن أهداف الأمانة بالمحافظة على الغذاء، داعياً الجميع في حال وجود أي ملاحظات المبادرة بالاتصال على 940 والإبلاغ بذلك.