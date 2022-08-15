شركة التنمية الغذائية تحقق نمواً قوياً في الأرباح مدعوماً بالطلب المتزايد على منتجات الشركة

تعتمد استراتيجية التنمية لتعزيز موقعها في السوق على النمو العضوي وغير العضوي. من أجل اقتناص الفرص المربحة من الطلب المتزايد على الدواجن، وتماشياً مع الخطط الحكومية الاستراتيجية للوصول إلى 80% من الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن بحلول 2025، نستمر الشركة في الاستثمار بشكل كبير في توسيع طاقتها الانتاجية، وتواصل تحقيق تقدم جيد في هذا الصدد. وزادت الشركة مبيعاتها المحلية من الدواجن الطازجة بنسبة 9% على أساس سنوي من 49.2 مليون دجاجة في النصف الأول من العام 2021 إلى 53.5 مليون دجاجة في النصف الأول من العام 2022، نتيجة للاستثمارات المستمرة في أصولها وعملياتها. وأكملت التنمية مؤخراً تجديد منشأتها في المجمعة، مما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 420,500 طائراً في اليوم الواحد (بعد صافي السعة الإيجارية)، من 370,000 طائراً في اليوم الواحد في نهاية العام 2021.