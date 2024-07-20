من تنبيهات "الأرصاد".. رياح شديدة وأتربة مثارة وفي الواجهة 6 مناطق

وتشمل الحالة المدينة المنوّرة وخيبر، فيما تشمل في الباحة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وفي عسير المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وفي مكة المكرّمة "العرضيات"، بينما في جازان أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الثامنة مساءً.