من تنبيهات "الأرصاد".. رياح شديدة وأتربة مثارة وفي الواجهة 6 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مجموعة من الإنذارات بالألوان الصفراء والبرتقالية والحمراء؛ شملت مناطق عدة بالمملكة حول حالة رياحٍ شديدة وأتربة مُثارة.
ففي المدينة المنوّرة والباحة وعسير ومكة المكرّمة وجازان، جاء إنذار الأرصاد الأصفر لحالة رياحٍ شديدة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وسرعة الرياح من 40 إلى 49 كم.
وتشمل الحالة المدينة المنوّرة وخيبر، فيما تشمل في الباحة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وفي عسير المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وفي مكة المكرّمة "العرضيات"، بينما في جازان أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الثامنة مساءً.
وتشهد الرياض حالة أتربة مثارة تصحب برياحٍ نشطة وتدنٍ للرؤية الأفقية من الخامسة عصر اليوم حتى الواحدة صباح الأحد في عفيف، فيما تستمر الحالة في جازان بين الثانية عشرة ظهراً والثامنة مساءً.