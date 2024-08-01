"محمية الإمام تركي" تنظم برنامج "صيفك مهارات ومعرفة" بالتعاون مع جامعة حائل

ويهدف البرنامج من خلال الندوات العلمية التفاعلية إلى تمكين المجتمع المحلي وتنمية المهارات الإبداعية والاحترافية وصولاً إلى التطوير المهني والشخصي، كما تسعى هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من خلال "برنامج صيفك مهارات ومعرفة" إلى نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع المحلي وتعزيز المشاركة في أنشطة المحمية ونشر ثقافة الاستدامة البيئية وتعليم أفضل الممارسات للحفاظ على البيئة الطبيعية.