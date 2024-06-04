هل بدأت الحياة على الأرض في السعودية قبل 3.48 مليارات سنة؟ دراسة حديثة تكشف سر "الستروماتوليت"

وتوضح الدراسة المنشورة حديثًا أن الأهم من ذلك، وخاصة بالنسبة للحياة على الأرض؛ أن هذه الستروماتوليت القديمة لعبت دورًا حاسمًا في حدث الأوكسجين العظيم الذي غيّر الغلاف الجوي للأرض بشكل جذري عن طريق إدخال الأكسجين؛ مما سمح لأشكال الحياة الأكثر تعقيدًا بالتطور.