"الغامدي": السلامة في أرامكو السعودية.. قيمة أساسية متأصلة وثقافة مستدامة

وأضاف الغامدي: من هذا المنطلق، نعتزم المضي قدمًا في تعزيز هذه الثقافة من خلال الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لمواصلة الارتقاء بأداء السلامة في المجالات الصناعية والخدمية كافة، كما نحرص على مشاركة خبراتنا في مجال السلامة مع كل الجهات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال المشاركة في العديد من المؤتمرات واللقاءات، والإسهام الفعال في الجمعيات الدولية المتخصصة بنص معايير وأنظمة السلامة؛ إيمانًا منا بقدراتنا المتميزة في مجال السلامة، وحرصًا على الأرواح والممتلكات بصورة فعالة وأكثر استدامة في وطننا الغالي وفي العالم أجمع.