"العجمي": ولي العهد يشن حربًا شاملة على المخدرات.. حمايةً لمقدرات الوطن

وأضاف: لعل أبرز القرارات الصادره في هذا الشأن تتمثل في الآتي: منع الكفالات في قضايا (الحيازة والاستخدام) المعمول بها سابقاً. والإيقاف لمدة ٦ أشهر لأي متهم في قضايا (الحيازة أو الاستخدام) وغيرها، ومن ثم تحويله لدائرة القضاء لإصدار الحكم الشرعي بحقه بحسب نوع قضيته. كذلك مصادرة المضبوطات المستخدمة في قضايا المخدرات سواء أجهزة جوال أو مركبات، وكذلك إنشاء غرفة عمليات في النيابة العامة لمنح الإذن الفوري والمباشر لرجال مكافحة المخدرات في مداهمة المنازل والاستراحات المشبوهة بحسب ما تقتضية المصلحة العامة، وكذلك منح صلاحيات إضافية لرجال مكافحة المخدرات في استخدام جميع الوسائل الممكنه للمكافحة. والعمل على نقل محققي النيابة العامة العاملين في دائرة المخدرات إلى إدارات ومقرّات مكافحة المخدرات لتسهيل الإجراءات وسرعة التنفيذ أيضًا قرار فصل أي موظف حكومي يثبت تورطه في قضايا المخدرات وإلغاء إجراءات التعهد والنقل التأديبي المعمول به سابقاً.