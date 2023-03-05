وزير العدل: يجب مواكبة المتغيرات في القطاعات العدلية ولاسيما في التحول الرقمي

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي، أن التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال العدالة الجنائية لديه الكثير من التحديات التي يجب التعامل معها، والكثير من التعاون بين الدول فيما بينها في هذا الخصوص، وأن تصل الدول إلى مستوى متكامل ومتوازن، وبيَّن أن التطور التقني ينطوي على الكثير من القضايا الفنية والقضايا القضائية، والمسائل التشريعية، مشددًا على أن أمن المعلومات يعد من أكثر الأمور المهمة والحساسة التي يجب حمايتها في العملية العدلية.