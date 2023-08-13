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كلية الملك فهد الأمنية تبدأ إجراءات القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين

"الدعيج" يؤكد على حرص الكلية على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة
كلية الملك فهد الأمنية تبدأ إجراءات القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين

بدأت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم الأحد 26/1/ 1445هـ الموافق 13/ 8/ 2023م، إجراءات القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (53) لحملة البكالوريوس.

وأكد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، حرص الكلية على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة، مبينًا أن إجراءات القبول ومراحله تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول والتأكد من هوياتهم وانتهاء بمرحلة المقابلة الشخصية.

ويأتي بدء إجراءات القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (53) لحملة البكالوريوس بكلية الملك فهد الأمنية بعد إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي فيها.

كلية الملك فهد الأمنية

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