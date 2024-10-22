"إنسان" تختتم مشاركتها في ملتقى الجمعيات التعاونية والأهلية ودورها المستقبلي

وسلط محمد المحارب -مدير عام الجمعية- خلال الجلسة الحوارية، الضوء على رؤية ورسالة الجمعية ونشأتها على يد مؤسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قبل نحو ربع قرن، وحظيت بعنايته واهتمامه، ويرأس مجلس إدارتها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الذي ساهم بدعمه المادي والمعنوي وتشجيعه وحضوره؛ حيث كان لتوجيهاته السديدة الأثر فيما تحقق من استمرارية نمو ونجاح الجمعية، كما حظيت الجمعية بمتابعة شخصية من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية الذي يتولى الإشراف العام ومتابعة أعمال الجمعية عن قرب.