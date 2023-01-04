أمير الباحة وبحضور وزير الصحة يدشّن مركز نوبكو للخدمات اللوجستية بالمنطقة

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أمس، مركز نوبكو اللوجستي بالمنطقة، وذلك بالمدينة الصناعية بمحافظة العقيق.
يأتي هذا المركز ضمن مبادرة إطلاق مراكز الخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تطوير الخدمات وسلاسل الإمداد بالقطاع الصحي الحكومي في المملكة، ودعم جهود الدولة للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية، وتمكين المجتمع من خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية تحقق الاستدامة .
وفور وصول أمير الباحة تجول ووزير الصحة بالمركز مستمعاً لشرح مفصل من الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة الأستاذ فهد محمد الشبل.
وفي كلمته بالحفل الخطابي أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، فهد محمد الشبل، أن مركز نوبكو اللوجستي بالباحة يمثل البداية لمبادرة إنشاء عدد 8 مراكز لوجستية, حيث أقيم هذا المركز على مساحة تقدر بـ 32 ألف متر مربع, بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف طبلية قابلة للتوسع لتصل إلى مايقارب 18 ألف طبلية يعمل على تشغيلها أكثر من 130 فرداً لجميع الخدمات المشغلة للمركز.
وأكد "الشبل" أن هذا المركز يقدم خدماته لمنطقة الباحة ومحافظة بيشة, بواقع 10 مستشفيات و93 مركزاً صحياً بمنطقة الباحة وعدد 8 مستشفيات و37 مركزاً صحياً بمحافظة بيشة.
بعد ذلك دشن أمير منطقة الباحة المركز عبر الشاشة الإلكترونية, فيما شاهد والحضور عرضاً مرئياً عن المشروع، وفي ختام الحفل تسلم هدية تذكارية, والتقطت الصور التذكارية .