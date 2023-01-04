أمير الباحة وبحضور وزير الصحة يدشّن مركز نوبكو للخدمات اللوجستية بالمنطقة

وفي كلمته بالحفل الخطابي أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، فهد محمد الشبل، أن مركز نوبكو اللوجستي بالباحة يمثل البداية لمبادرة إنشاء عدد 8 مراكز لوجستية, حيث أقيم هذا المركز على مساحة تقدر بـ 32 ألف متر مربع, بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف طبلية قابلة للتوسع لتصل إلى مايقارب 18 ألف طبلية يعمل على تشغيلها أكثر من 130 فرداً لجميع الخدمات المشغلة للمركز.