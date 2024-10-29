"الأرصاد": أمطارٌ غزيرة متوقعة على معظم مناطق المملكة من الأربعاء إلى الجمعة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاتٍ بتأثر معظم مناطق المملكة بأمطارٍ تتراوح بين المتوسطة والغزيرة إلى الغزيرة جداً، خاصة على أجزاءٍ من منطقتي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وذلك ابتداءً من غد الأربعاء حتى الجمعة.
ودعا المركز، الجميع، إلى متابعة التحذيرات والتنبيهات الصادرة عبر قنوات التواصل الرسمية على مدار الساعة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصّة؛ حفاظاً على السلامة العامة.
يأتي هذا التنبيه في إطار الجهود المستمرة لمتابعة الحالة الجوية، وتزويد المواطنين والمقيمين بآخر المستجدات؛ لضمان سلامتهم خلال هذه الفترة.