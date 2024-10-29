"الأرصاد": أمطارٌ غزيرة متوقعة على معظم مناطق المملكة من الأربعاء إلى الجمعة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاتٍ بتأثر معظم مناطق المملكة بأمطارٍ تتراوح بين المتوسطة والغزيرة إلى الغزيرة جداً، خاصة على أجزاءٍ من منطقتي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وذلك ابتداءً من غد الأربعاء حتى الجمعة.