أكثر من 260 ألف طالب وطالبة يعودون غداً لمقاعد الدراسة في الطائف

تستقبل أكثر من 1700 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليمياً غداً الأحد 8 ربيع الأول 1447هـ أكثر من 260 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، وذلك بعد إجازتهم الصيفية، وبمتابعة مباشرة من مديري ومديرات المدارس.
ووفق التوقيت الصيفي المعتمد سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة صباحاً.
ورحب المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي بالطلاب والطالبات، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالشغف والطموح، وحاثاً إياهم على الجد والاجتهاد والتميز، داعياً أولياء الأمور إلى تقديم الدعم لأبنائهم، مؤكداً أن الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمدرسة تسهم في نجاح المسيرة التعليمية.
وقال: "العودة للدراسة هي عودة للحياة في مؤسساتنا التعليمية، لكي يواصل الطلبة شغفهم ويحققوا طموحاتهم، وبدعم أولياء الأمور يتحقق العطاء." كما ثمّن جهود مديري ومديرات المدارس والهيئتين التعليمية والإدارية في تهيئة المدارس لاستقبال الطلبة.
من جانبها، أكدت الإدارة العامة للتعليم في الطائف استكمالها جميع متطلبات التجهيز لبداية العام الدراسي 1447هـ، مشيرة إلى أن أعمال الاستعداد انطلقت منذ وقت مبكر عبر خطة وزارة التعليم، شملت لقاءات تنسيقية بين الإدارات وتفعيل البرامج الميدانية، لتعلن الإدارة جاهزيتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد.