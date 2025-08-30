أكثر من 260 ألف طالب وطالبة يعودون غداً لمقاعد الدراسة في الطائف

تستقبل أكثر من 1700 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليمياً غداً الأحد 8 ربيع الأول 1447هـ أكثر من 260 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، وذلك بعد إجازتهم الصيفية، وبمتابعة مباشرة من مديري ومديرات المدارس.