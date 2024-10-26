"هلال الباحة" يرفع جاهزيته استعدادًا للحالة المطرية

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية وتغيرات الطقس التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة، حيث تم تعزيز الاستعدادات وتسخير جميع الموارد المتاحة.
وذكر مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة، سلطان سعد المالكي، أن غرفة القيادة والتحكم والمراكز الإسعافية، وكذلك الفرق التطوعية، في أعلى مستويات الجاهزية وفقًا لخطة الطوارئ.
وشملت الخطة رفع الاستعداد في 16 مركزًا إسعافيًا وتخصيص 17 فرقة إسعافية و3 فرق استجابة سريعة مزودة بأطقم من الأخصائيين وفنيي الإسعاف وطب الطوارئ على أتمّ الاستعداد.
وناشدت الهيئة المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وتوخي الحذر أثناء التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحد من الحوادث، خاصةً عند هطول الأمطار، مع تجنب الأماكن الخطرة مثل مجاري السيول وتجمعات المياه. وأكدت على ضرورة الابتعاد عن مواقع الحوادث وترك المجال مفتوحًا أمام الفرق الإسعافية لضمان تقديم الرعاية الطبية بسرعة وكفاءة.
كما أشارت الهيئة إلى أن رقم الطوارئ "997" وتطبيق "أسعفني" متاحان على مدار الساعة لخدمة المحتاجين في حالات الطوارئ.