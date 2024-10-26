"هلال الباحة" يرفع جاهزيته استعدادًا للحالة المطرية

وناشدت الهيئة المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وتوخي الحذر أثناء التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحد من الحوادث، خاصةً عند هطول الأمطار، مع تجنب الأماكن الخطرة مثل مجاري السيول وتجمعات المياه. وأكدت على ضرورة الابتعاد عن مواقع الحوادث وترك المجال مفتوحًا أمام الفرق الإسعافية لضمان تقديم الرعاية الطبية بسرعة وكفاءة.