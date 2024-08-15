"لن ينجو أي فاسد كائناً من كان".. عبارة وممارسات تؤكد أن ولي العهد "قوله فعل"

وفي كل ضربة من الضربات الاستباقية للفساد والمفسدين، يتذكر السعوديون والمقيمون في المملكة مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في العام 2015م، عندما أكد سموه أنه "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيّاً مَن كان.. لن ينجو.. سواءً كان وزيراً، أو أميراً، أو أيّاً مَن كان.. كل من تتوافر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب".