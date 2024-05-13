"تجارة عسير" تضبط مستودعًا مخالفًا يصنع منتجات أخشاب غير نظامية

وأوضح فرع وزارة التجارة بعسير، أن الجولة الرقابية أسفرت عن ضبط 9 أطنان من الأخشاب التالفة أو رديئة الجودة وبعضِ مخلفات الأخشاب التي تستخدمها العمالة في تصنيع أنواع غير مطابقة للمواصفات من الموبيليا، بالإضافة إلى حجز 130 "كنبة" كانت مُعَدة للبيع، وتم إعداد المحاضر النظامية وحجز الكميات المضبوطة مكان المخالفة، واستكمال الإجراء النظامي بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.