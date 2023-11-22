محليات

الراجحي: مساهمات القطاع الخاص بمنصة "المسؤولية الاجتماعية" تتجاوز النصف مليار ريال

خلال 7 شهور.. 166 فرصة تنموية بقيمة تجاوزت 587 مليون ريال وأكثر من 8 ملايين مستفيد
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي

أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، أن مساهمات القطاع الخاص على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية بلغت 517.642.132 ريالًا خلال الأشهر السبعة الماضية.

وأضاف الراجحي أن عدد مبادرات الشركات بلغت 50 مبادرة؛ فيما تجاوزت قيمة المبادرات 516 مليون ريال.

ولفت إلى أن الفرص التنموية بلغت 166 فرصة، بقيمة أكثر من 587 مليون ريال، وتجاوز عدد المستفيدين أكثر من 8 ملايين مستفيد.

وبلغ عدد الفرص المتبناة 24 فرصة، بقيمة تجاوزت أكثر من مليون ريال.

وأوضح أن الجهات المسجلة بالمنصة بلغت 1009 للقطاع الخاص، و494 للقطاع غير الربحي، و89 للقطاع العام.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أحمد سليمان الراجحي

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